Эксперты рассказали, зачем нужно промывать мясо уксусом

Эксперты советуют мыть мясо уксусом, а не водой, потому что бактерии, вызывающие расстройства пищеварения, могут выживать и распространяться на поверхности мяса в случае использования только воды.

Об этом сообщает Sante Plus.

Для правильного питания важно хорошо подготавливать мясо к употреблению. Например, курица – отличный источник белка и питательных веществ, а также содержит мало вредных жиров.

Однако для здорового питания недостаточно есть только курицу. Также важно подготовить его таким образом, чтобы ограничить развитие вредных веществ или бактерий. С помощью надлежащих методов приготовления можно быть уверенным, что вы не вредите своему организму.

Мыть мясо уксусом рекомендуется по нескольким причинам:

Уксус кислый и может убить бактерии на поверхности мяса. Промывая его уксусом, вы можете снизить риск заражения такими бактериями, как сальмонелла и кишечная палочка.

Уксус также может помочь удалить примеси из мяса, такие как грязь и остатки пестицидов.

Уксус может помочь смягчить мясо и сделать его более нежным. Это особенно полезно для слишком сухого или жесткого мяса.

Как правильно мыть мясо уксусом:

В миске смешайте горячую воду с одной столовой ложкой белого уксуса на стакан воды. Поместите мясо в миску и дайте ему пропитаться около 15 минут. Выньте мясо из миски и промойте его холодной водой, чтобы удалить остатки уксуса. Обсушите мясо бумажным полотенцем перед подготовкой к приготовлению.

Важно отметить, что уксус не убивает все микробы на мясе и не должен использоваться в качестве средства дезинфекции. Рекомендуется готовить мясо при достаточно высокой температуре, чтобы убить любые присутствующие микробы.

«Курсор» сообщал, что будет, если каждый день съедать на завтрак два яйца.