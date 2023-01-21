Эксперты рассказали, зачем нужно промывать мясо уксусом

15:16, Сегодня
Полезные советы, Здоровье и медицина
мясо стал еда фото
Фото: Продукты Cancun

Это рекомендуется сразу по нескольким причинам.

Эксперты советуют мыть мясо уксусом, а не водой, потому что бактерии, вызывающие расстройства пищеварения, могут выживать и распространяться на поверхности мяса в случае использования только воды.

Об этом сообщает Sante Plus.

Для правильного питания важно хорошо подготавливать мясо к употреблению. Например, курица – отличный источник белка и питательных веществ, а также содержит мало вредных жиров.

Однако для здорового питания недостаточно есть только курицу. Также важно подготовить его таким образом, чтобы ограничить развитие вредных веществ или бактерий. С помощью надлежащих методов приготовления можно быть уверенным, что вы не вредите своему организму.

Мыть мясо уксусом рекомендуется по нескольким причинам:

  • Уксус кислый и может убить бактерии на поверхности мяса. Промывая его уксусом, вы можете снизить риск заражения такими бактериями, как сальмонелла и кишечная палочка.
  • Уксус также может помочь удалить примеси из мяса, такие как грязь и остатки пестицидов.
  • Уксус может помочь смягчить мясо и сделать его более нежным. Это особенно полезно для слишком сухого или жесткого мяса.

Как правильно мыть мясо уксусом:

  1. В миске смешайте горячую воду с одной столовой ложкой белого уксуса на стакан воды.
  2. Поместите мясо в миску и дайте ему пропитаться около 15 минут.
  3. Выньте мясо из миски и промойте его холодной водой, чтобы удалить остатки уксуса.
  4. Обсушите мясо бумажным полотенцем перед подготовкой к приготовлению.

Важно отметить, что уксус не убивает все микробы на мясе и не должен использоваться в качестве средства дезинфекции. Рекомендуется готовить мясо при достаточно высокой температуре, чтобы убить любые присутствующие микробы.

«Курсор» сообщал, что будет, если каждый день съедать на завтрак два яйца.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
ТЭГИ:
Комментируйте эту новость на странице Курсора в Facebook.