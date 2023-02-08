Победа над мигренью: как избавиться от головной боли без лекарств

Важно не довести мигрень до критического момента, когда боль уже ничем не снимается.

Мигрень – это разновидность сильных периодических головных болей, вызванных хроническим заболеванием нервной системы. Люди, страдающие от мигрени, готовы испробовать любое лекарство, но есть простые способы, способные облегчить боль.

Об этом сообщает newsyou.

Прежде всего важно не довести мигрень до критического момента, когда боль уже очень сильная и ничем не снимается. Нужно принимать меры в самом начале ухудшения состоянии.

Важно успокоить нервную систему и расслабиться. Боли могут быть вызваны капюшоном, очками, плавательной шапкой или даже обручем для волос. Помогает распустить волосы, если они туго стянуты, помыть голову или сделать массаж головы.

Также помогают холодные компрессы — можно завернуть в полотенце кубики льда и приложить к вискам. Его нужно держать 15 минут, потом сделать небольшой перерыв и приложить еще на 15 минут.

Постарайтесь устранить лишние шумы, убрать яркий раздражающий свет, даже блики от экрана компьютера или смартфона могут усиливать приступообразные боли. Используйте люминесцентные светильники дневного белого света.

Врачи предупреждают, что нельзя злоупотреблять обезболивающими лекарствами, это приводит к лекарственно-индуцированной головной боли (ЛИГБ), а от нее избавиться еще сложнее.

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