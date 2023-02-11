Не только чеснок: названы неожиданные продукты, провоцирующие неприятный запах изо рта

Всем известно, что лук и чеснок имеют эффект неприятного запаха. Но оказалось, что самые обычные продукты также оказывают такое действие.

Об этом сообщает storinka.

Медики составили список продуктов с нейтральным или приятным ароматом, но которые совершенно неожиданно могут вызывать неприятный запах изо рта.

Цитрусовые. Оказалось, что натуральные кислоты в этих фруктах способны стимулировать активность бактерий, которые провоцируют дурной запах изо рта. Желательно полоскать рот после приема апельсинов или лимонов.

Соус для пасты. Томатный соус, кетчуп или любой соус на основе томатов вызывают неприятные «ароматы» изо рта. Кислоты томатов, подобно цитрусовым, вызывают распространение во рту бактерий, которые становятся причиной отвратительного запаха. Чтобы избежать этого, делайте небольшие глотки воды во время еды.

Молочные продукты. В них содержатся аминокислоты, которые питают лактобактерии, вызывающих запах. Лучше прополоскать рот после молока или сыра.

Хрен. В составе продукта содержится изотиоцианат. Это органическое соединение, предназначенное для предотвращения вредителей и животных от поедания корней. Во рту оно создает неприятный запах. Чтобы защититься от него, нужно пожевать мяту.

Кофе. Природные ферменты и кислоты этого бодрящем напитка сушат слизистую рта. Что является «пропуском» для неприятно пахнущих бактерий. Они надолго поселяются во рту и в результате вызывают возникновение плохого запаха. Решение стандартное — пить воду после кофе.

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