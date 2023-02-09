Недостающий кусочек головоломки: Ученые изучают новую причину тяжелого ожирения

Ожирение и болезни, связанные с ожирением, вносят основной вклад в глобальную смертность, но первопричины до сих пор недостаточно известны. Развитию и прогрессированию заболевания способствуют несколько факторов, в том числе генетика. В большинстве случаев тяжелое ожирение возникает в результате сочетания нездоровых привычек и генетической предрасположенности, называемой полигенным расстройством, в котором участвуют несколько генов.

Новое исследование было опубликовано в Nature Metabolism.

Ученые из Лейпцигской университетской больницы и Института исследований метаболизма, ожирения и сосудов имени Гельмгольца (HI-MAG) в Мюнхене также хотят выявить редкие случаи моногенного ожирения. У этих пациентов причиной заболевания являются дефекты одного гена. Пострадавшие часто демонстрируют пониженное чувство сытости в раннем детстве и страдают от постоянного чувства голода.

Изучая образцы тканей девочки с тяжелым ожирением, ученые обнаружили, что специфический ген, ген агути-сигнального белка (ASIP), продуцируется в больших количествах в клетках, где он обычно не присутствует (жировые клетки, белые клетки, клетки крови и нервные клетки).

Руководитель проекта Антье Кёрнер, профессор педиатрических исследований и педиатр, сказала: «Это открытие — своего рода недостающая часть головоломки в исследованиях моногенного человеческого ожирения. Это также свидетельствует о важности ключевых механизмов молекулярной регуляции энергетического баланса и массы тела через нейроны рецептора меланокортина 4 у людей и дает нам уникальную возможность изучить эти механизмы».

Тип мутации, обнаруженный в текущем исследовании, не поддается стандартным алгоритмам генетического скрининга, а это означает, что он остается незамеченным у многих пострадавших пациентов. Благодаря целенаправленному скринингу когорты детей с ожирением в Лейпциге команда профессора Кёрнера выявила еще четырех пациентов с той же мутацией.

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