Астрономы обнаружили нечто странное в «потенциально опасном» астероиде Фаэтон

Японское агентство аэрокосмических исследований намеревается запустить миссию DESTINY+ к сближающемуся с Землей астероиду Фаэтон в 2024 году с целью пролететь мимо космической скалы в 2028 году. Именно поэтому этот «потенциально опасный» астероид интенсивно изучался в преддверии Миссия.

Исследователи представили результаты на 54-м ежегодном собрании Отдела планетарных наук Американского астрономического общества в Лондоне.

Ученые недавно сделали одно особенно примечательное открытие о Фаэтоне: его вращение ускоряется. Период вращения астероида уменьшается на 4 миллисекунды в год. Даже такое небольшое изменение может повлиять на наблюдения DESTINY+. Знание конкретной скорости вращения позволяет команде более точно предсказать ориентацию астероида во время пролета космического корабля, что, в свою очередь, позволяет команде быть более конкретными в своих наблюдениях.

Вращение астероида редко меняется. Фаэтон — астероид, который демонстрирует изменение периода вращения, и это самый большой из этих космических камней со средним диаметром 5,4 км.

Используя данные и наблюдения с 1989 по 2021 год, Шон Маршалл, планетолог из обсерватории Аресибо в Пуэрто-Рико, создал модель для определения формы Фаэтона в рамках подготовки к миссии DESTINY+.

«Предсказания модели формы не совпали с данными. Времена, когда модель была самой яркой, явно не совпадали со временем, когда Фаэтон действительно наблюдался как самый яркий. Я понял, что это можно объяснить тем, что период вращения Фаэтона немного изменился за некоторое время до наблюдений 2021 года, возможно, из-за активности, когда он находился вблизи перигелия [точки на его орбите, ближайшей к Солнцу] в декабре 2020 года», — говорится в заявлении Маршалла.

Маршалл определил, что модель, которая лучше всего соответствует данным, включает постоянное ускорение вращения — другими словами, регулярное уменьшение периода вращения Фаэтона на 4 миллисекунды в год.

«Это хорошая новость для команды DESTINY+, поскольку постоянное изменение означает, что ориентацию Фаэтона во время пролета космического корабля можно точно предсказать, поэтому они будут знать, какие регионы будут освещены солнцем», — сказал Маршалл.

Ученые все еще изучают Фаэтон, и миссия DESTINY+ наверняка расскажет больше. Хотя Фаэтон достаточно велик и достаточно близок к Земле, чтобы его можно было назвать потенциально опасным астероидом, ученые определили, что он не представляет непосредственной угрозы для нашей планеты.

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