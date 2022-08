Нет кислорода, но есть жизнь: на глубине 700 метров в океане нашли «затерянный город»

Это место находится возле вершины подводной горы к западу от Срединно-Атлантического хребта в Атлантическом океане. Здесь расположены гидротермальные источники и со дна виднеются структуры, напоминающие стены и столбы.

Об этом сообщает Science Alert.

Это гидротермальное поле ученые нашли более 20 лет назад благодаря атомным подводным исследовательским аппаратам. С того периода изучение этой уникальной местности продолжается.

По мнению экспертов, «Затерянный город» является самой долгоживущей гидротермальной средой обитания для живых существ из известных в океанах планеты. Его эксклюзивность обусловлена тем, что ранее ученые ничего подобного не находили.

Существует версия, что здесь из мантии нашей планеты около 120 тысяч лет назад происходили выбросы водорода, метана и других газов, которые взаимодействовали с морской водой. В этом месте также есть углеводород – источник пищи для обитающих здесь микробов, которым не нужен для существования кислород.

The Lost City Hydrothermal Field, often referred to simply as Lost City, is an area of marine alkaline hydrothermal vents located on the Atlantis Massif at the intersection between the Mid-Atlantic Ridge and the Atlantis Transform Fault, in the Atlantic Ocean. pic.twitter.com/gNcB4rYqAs

— The Perpetual Polymath (@ThePerpPolymath) September 24, 2020