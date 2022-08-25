Нет кислорода, но есть жизнь: на глубине 700 метров в океане нашли «затерянный город»

Это место находится возле вершины подводной горы к западу от Срединно-Атлантического хребта в Атлантическом океане. Здесь расположены гидротермальные источники и со дна виднеются структуры, напоминающие стены и столбы.

Об этом сообщает Science Alert.

Это гидротермальное поле ученые нашли более 20 лет назад благодаря атомным подводным исследовательским аппаратам. С того периода изучение этой уникальной местности продолжается.

По мнению экспертов, «Затерянный город» является самой долгоживущей гидротермальной средой обитания для живых существ из известных в океанах планеты. Его эксклюзивность обусловлена тем, что ранее ученые ничего подобного не находили.

Существует версия, что здесь из мантии нашей планеты около 120 тысяч лет назад происходили выбросы водорода, метана и других газов, которые взаимодействовали с морской водой. В этом месте также есть углеводород – источник пищи для обитающих здесь микробов, которым не нужен для существования кислород.

The Lost City Hydrothermal Field, often referred to simply as Lost City, is an area of marine alkaline hydrothermal vents located on the Atlantis Massif at the intersection between the Mid-Atlantic Ridge and the Atlantis Transform Fault, in the Atlantic Ocean. pic.twitter.com/gNcB4rYqAs — The Perpetual Polymath (@ThePerpPolymath) September 24, 2020

При температуре 40 градусов Цельсия газы из недр Земли выходят в океан, но даже это не мешает существованию жизни в этом месте. Ученые считают, что углеводороды здесь появились благодаря химическим реакциям на дне океана. Как известно, углеводороды являются необходимыми компонентами для возникновения жизни, а потому, возможно, на нашей планете она зародилась именно в таких местностях, как эти гидротермальные источники.

«В этом затерянном городе мы видим очень развитую микробную экосистему. Возможно нечто подобное можно увидеть на спутнике Сатурна Энцеладе и спутнике Юпитера Европе, которые также имеют океаны под поверхностью. А может быть даже, когда Марс был покрыт водой, там существовали такие же микробные сообщества на дне», – поделился микробиолог Уильям Бразелтон.

Любопытно, что исследователи не обнаружили зависимости экосистемы этого места от тепла магмы, что свойственно подводным вулканическим источникам. Последние считаются возможным местом появления жизни на Земле.

Также раньше эксперты рассказали, когда Солнце уничтожит Землю и другие планеты.

Если же продолжить тему интересных открытий, тогда вспомним то, как в США из-за засухи обнаружили следы динозавров, которым примерно 113 миллионов лет.