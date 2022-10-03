Нобелевская премия: назван лауреат в области медицины

В понедельник, 3 октября, шведский генетик Сванте Пааво получил Нобелевскую премию в области медицины и физиологии.
Он стал лауреатом за свои исследования геномов вымерших гоминидов и эволюции человека, сообщил Нобелевский комитет.
BREAKING NEWS:
The 2022 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Svante Pääbo “for his discoveries concerning the genomes of extinct hominins and human evolution.” pic.twitter.com/fGFYYnCO6J
— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 3, 2022
В прошлом году лауреатами Нобелевской премии по медицине стали Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян. Они определили, каким образом внешняя температура или, например, прикосновение инициируют нервные импульсы и превращаются в человеческие ощущения.
Альфред Нобель оставил на премии в разных областях науки большую часть своего состояния — около 153 млн долларов, которые были преобразованы в фонд и инвестированы в надежные ценные бумаги. Доход от инвестиций должен ежегодно распределяться в виде призов тем, кто в течение предыдущего года принес наибольшую пользу человечеству.
Сумма полной Нобелевской премии в 2022 году установлена в размере примерно 900 тысяч долларов.
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