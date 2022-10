Нобелевская премия: назван лауреат в области медицины

В понедельник, 3 октября, шведский генетик Сванте Пааво получил Нобелевскую премию в области медицины и физиологии.

Он стал лауреатом за свои исследования геномов вымерших гоминидов и эволюции человека, сообщил Нобелевский комитет.

The 2022 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Svante Pääbo “for his discoveries concerning the genomes of extinct hominins and human evolution.” pic.twitter.com/fGFYYnCO6J

