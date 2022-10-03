Нобелевская премия: назван лауреат в области медицины

13:02, Сегодня
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Фото: depositphotos.com

Нобелевскую премию получил швед Сванте Пааво, обогативший мировую медицину своими достижениями в области геномов, ДНК и эволюции человека.

В понедельник, 3 октября, шведский генетик Сванте Пааво получил Нобелевскую премию в области медицины и физиологии.

Он стал лауреатом за свои исследования геномов вымерших гоминидов и эволюции человека, сообщил Нобелевский комитет.

В прошлом году лауреатами Нобелевской премии по медицине стали Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян. Они определили, каким образом внешняя температура или, например, прикосновение инициируют нервные импульсы и превращаются в человеческие ощущения.

Альфред Нобель оставил на премии в разных областях науки большую часть своего состояния — около 153 млн долларов, которые были преобразованы в фонд и инвестированы в надежные ценные бумаги. Доход от инвестиций должен ежегодно распределяться в виде призов тем, кто в течение предыдущего года принес наибольшую пользу человечеству.

Сумма полной Нобелевской премии в 2022 году установлена в размере примерно 900 тысяч долларов.

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