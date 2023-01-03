Новое изобретение ученых помогает быстро вывести алкоголь из организма

В ближайшее время станет возможно решить проблему быстрого очищения крови от избыточного содержания алкоголя с помощью недорогого компактного устройства.

Важное открытие смогли сделать канадские ученые, которые изобрели простой способ выведения алкоголя из организма.

Об этом сообщает издание Health.

Важность разработки в том, что метод может стать общедоступным, поскольку не требует дорогого оборудования.

По данным ВОЗ, от алкогольной интоксикации погибает больше 3 миллионов человек в год. Этанол нарушает процесс кровообращения, поражает мозг и внутренние органы. Сейчас, чтобы ускорить выведение алкоголя печенью, врачи делают процедуру диализа.

Принцип работы нового устройства основан на выведении алкоголя легкими.

Ученые из Университетской сети здравоохранения Канады определили, что при усиленной вентиляции легких алкоголь выводится втрое быстрее, чем с помощью печени. Чем интенсивнее и глубже дыхание, считают специалисты, тем больше алкоголя выводится из организма.

Этот метод был известен врачам и раньше, но применялся только в экстренных ситуациях, поскольку человек при ускоренном выдохе освобождается от алкоголя, но теряет большое количество углекислого газа. Это чревато головокружениями, обмороками и даже онемением конечностей.

Учитывая все эти особенности, ученые разработали небольшое устройство компактных размеров, которое может контролировать уровень углекислого газа в крови пациента при процедуре гипервентиляции, искусственно доводя его до нормы.

Прибор состоит из маски, резервуара со сжатым углекислым газом и соединительных трубок, а также системы клапанов. Дополнительно не требуется никакой электроники, фильтров или датчиков.

Ранее Курсор писал, можно ли пить алкоголь при диабете: ученые.

Также наш сайт сообщал о пяти способах снизить сахар в крови естественным образом.