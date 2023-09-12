Нутрициолог назвала продукты, которые улучшают сон

Эти продукты рекомендуют есть по вечерам, чтобы улучшить качество сна.

Справиться с бессонницей без лекарств помогают правильные продукты питания, которые содержат много мелатонина. Они улучшают сон.

Об этом пишет Spoon!

Как рассказывает Анастасия Голобородько в своем блоге, мелатонин – основной гормон шишковидного тела, доносит информацию о нормальности ритмов в теле до органов и тканей. Пища с его содержанием помогает наладить сон и избавиться от проблемы долгого засыпания,

Нутрициолог рекомендует употреблять содержащие мелатонин продукты вечером. Наиболее полезными и для сна, и для фигуры будут овощи - томаты,сладкий перец и паприка, грибы (лесные), бобовые, орехи и семена, все пророщенное: ростки сои, пророщенный маш, чечевица.

Из фруктов - клубника, вишня, виноград. Также в список попали травы (шлемник. зверобой) и льняное сыродавленное. Также в списке животные источники - яйца, жирная рыба, птица, молоко.

Ранее «Курсор» информировал, почему длительный сон опасен для здоровья. Британские ученые из Университета Киля провели исследования и выяснили, к каким последствиям приводит сон больше нормы, то есть свыше 8 часов.

Также мы сообщали, что медики назвали напитки, которыми опасно запивать ужин. Особенно опасными эксперты считают напитки с добавлением льда или сильно охлажденные.