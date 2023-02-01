Нутрициолог объяснила, какую овсянку нельзя есть на завтрак

Питательность этой каши зависит от способа и степени обработки зерен. А некоторые варианты овсянки вообще могут быть вредны для нашего здоровья.

Исследования подтверждают: те, кто ест завтрак, лучше поддерживают себя в форме и контролируют вес, а также более тщательно выбирают продукты и съедают меньше в течение дня. Овсянка — хорошее начало дня, но важно правильно выбрать эту кашу.

Об этом рассказала нутрициолог Анастасия Голобородько в Telegram.

Существует много видов овсяной каши, классифицированных после того, как злак обработан.

Цельный овес почти необработанный, резаный на крупку или плющеный цельнозерновой. Самый простой и грубый тип крупы (на английском употребляется термин «старомодный». Время варки может достигать почти часа, а готовые зерна увеличиваются в объеме в два-три раза).

Такая каша сохраняет все питательные свойства цельного зерна. Чем меньше злак обработан — тем это полезнее, объясняет Голобородько.

Еще одним видом являются овсяные хлопья и быстрорастворимые каши. Это самый популярный вид овсяной крупы. Это прессованные злаки разного помола — от открытых цельных до тонких шлифованных пластин. Чем тоньше зерно, тем меньше времени для его приготовления нужно. Но и тем дальше оно от цельного зерна, тем быстрее усваивается и тем выше его гликемический индекс. Высокий сахар крови и минимум питательных веществ — вот что вы получите от такой еды. А потому от нее лучше отказаться.

Также популярным видом для завтрака являются мюсли, гранола, овсяная крупа, не требующая заваривания, смесь овсяных хлопьев с орехами и сухофруктами. Она может быть вымоченной в меде или сиропе, в ее составе есть сахар. Такие продукты не самые полезные варианты для завтрака, говорит эксперт.

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