Ученые рассказали, сколько нужно есть рыбы, чтобы предотвратить рак

Недавно ученые завершили долгосрочное исследование, которое показало, что при помощи регулярного потребления рыбы можно существенно снизить шансы столкнуться с раком толстой кишки. Этот продукт следует есть не реже, чем 3 раза в неделю.

Наблюдение за участниками научного эксперимента длилось более 15 лет подряд. Было опрошено свыше 475 тысяч людей. Все они рассказали про свои пищевые привычки. Через 15 лет эти же люди должны были заполнить анкету, в которой предлагалось ответить на те же самые вопросы. Всего из участников исследования рак толстой кишки был диагностирован более чем у 6,2 тысячи человек.

Анализ полученных данных показал, что люди, которые потребляли все это время рыбу трижды в неделю, смогли защитить свой организм от образования раковых клеток в толстой кишке. Риск заболеть подобным видом онкологии снизился на 12%, в отличие от тех, кто потреблял рыбу лишь 1 раз.

Это не единственное исследование, которое показало, насколько полезна рыба для кишечника. Ранние научные работы демонстрировали, что содержащиеся в этой пище омега-3 жирные кислоты способствуют нормальному функционированию кишечника, и всей пищеварительной системы в целом. Кроме того эти вещества положительно влияют на работу головного мозга и улучшают обмен веществ.

Специалисты предполагают, что омега-3 жирные кислоты помимо всего прочего способны уменьшать воспалительный процесс в организме, что и помогает снижать риск развития рака. Однако, как показало недавнее исследование, пользу здоровью приносит не только жирные разновидности рыбы. Любая рыба полезная для кишечника.

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