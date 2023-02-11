Нутрициолог рассказала всю правду о овсянке на завтрак: полезна не всегда и не всем

Об этом сообщила диетолог и нутрициолог Наталья Власнюк в Instagram .

Овсянка очень питательна и богата витаминами, но для первой утреней трапезы это не лучший продукт.

По словам эксперта, полезной может считаться только цельнозерновая крупа. Все варианты с разрушенным (плющенным) зерном, а тем более быстрорастворимые аналоги овсянки, как правило, содержат большое количество сахара, добавок и усилителей вкуса, вредных для организма.

Врач объясняет, что хоть овсянка, которую нужно залить просто кипятком, и экономит ваше время, но зачастую она гробит ваше здоровье. Минусом таких каш является то, что конечным продуктом распада крахмала является сахар, избыток которого способствует развитию диабета и вредит поджелудочной.

Диетолог говорит, что овсянка в чистом виде — тоже не лучший вариант для полезного завтрака. В ней содержится мало белка, который жизненно необходим организму после пробуждения.

Поэтому кашу лучше есть или на обед, или сочетать с белковыми блюдами — яйцами и мясом, советует специалист.

К тому же нутрициолог советует овсянку исключить из рациона при острых заболеваниях ЖКТ, поскольку она обладает обволакивающими свойствами, облегчая пищеварение и избавляя организм от шлаков.

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