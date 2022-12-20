Нужно ли принимать антиоксиданты или это миф

11:53, Сегодня
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стакан воды и таблетки фото
Фото: depositphotos.com

Если рацион питания включает много фруктов, орехов, овощей и грибов, то он обеспечивает достаточное количество антиоксидантов для защиты клеток.

Антиоксиданты — это вещества, которые препятствуют окислению. Они защищают атомы от потери части электронов в результате химической реакции. Согласно распространенному мнению, нужно постоянно принимать эти химически е вещества для защиты организма.

Особенности их применения опубликовало издание Science Alert.

Антиоксиданты содержатся и в продуктах питания, а бывают и химически созданные. К антиоксидантам относят витамины, в частности С и Е, и микроэлементы, например селен и цинк. Также защиту организма от свободных радикалов кислорода обеспечивают распространенные растительные соединения, в частности ликопин и флавоноиды.

Если рацион включает сочетания фруктов, орехов, овощей и грибов, то он обеспечивает достаточное количество антиоксидантов для защиты клеток.

Под действием свободных радикалов кислорода изменение частей белка может сделать его склонным к распаду. Окисление жиров, составляющих мембраны клеток, может сделать их менее гибкими, сократить срок их службы или сделать их менее искусными в выполнении своей работы.

В принципе в нашем организме есть механизмы восстановления, способные справиться с этими разрушительными изменениями, с возрастом проблемы могут накапливаться. Пропускаются мутации, образуются скопления белков, повышается риск таких заболеваний, как рак или даже нейродегенеративные состояния, например, болезнь Паркинсона.

Но окислительный стресс может внести значительный вклад в процессы старения, которые мы все принимаем как должное.

Чтобы справиться с последствиями разрушения от окисления, наш организм вырабатывает ферменты с антиоксидантными свойствами. Эти ферменты сдерживают образование свободных радикалов, заменяя потерянные электроны или поглощая радикалы до того, как они смогут причинить вред.

Как определить, нужны ли вам антиоксидантные добавки? Собственные ферменты и антиоксиданты организм получает с пищей, но иногда требуется добавление дополнительных антиоксидантов. Однако врачи предупредили, что это не самое лучшее решение.

Во-первых, предоставление большего количества доноров не обязательно уравновесит потерю электронов. И еще более важно, что длительные исследования так и не обнаружили никаких признаков того, что антиоксидантные добавки могут снизить риск ухудшения здоровья или бороться со старением.

Более того, по исследованиям в 2007 году зафиксировано небольшое увеличение смертности среди групп, принимавших антиоксидантные добавки.

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