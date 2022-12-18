Эндокринолог назвал неожиданную причину бессонницы

Проблемы со сном могут быть связаны с дефицитом витаминов и недостатком минералов.

Проблемы со сном могут возникать из-за недостатка определенных витаминов. Причем это касается как для взрослых, так и для детей.

Об этом сказала эксперт по эндокринологии и метаболическим заболеваниям София Арик, пишет портал UkrHealth.

По ее словам, ключевую роль при бессоннице могут играть витамины В2, В6, В12 и D. Если их не хватает, возникают проблемы со сном. Особенно часто это происходит при дефиците витамина D. Это связано с тем, что данный витамин влияет на части мозга, участвующие в производстве мелатонина.

Также немаловажное значение имеет недостаток разных минералов в организме. Например, из-за дефицита железа снижается уровень серотонина и мелатонина.

«Из-за анемии, вызванной нехваткой железа, в ночное время могут возникать неприятные ощущения в ногах. Также может возникнуть так называемый синдром беспокойных ног. А если в организме не хватает кальция, появляется упадок сил. В результате человек может страдать и из-за расстройства сна», — говорится в материале.

Как сообщал Курсор, чтобы лучше засыпать, медики советуют не менее чем за час до сна постараться оградить себя от внешних раздражителей, например, не стоит играть в видеоигры, решать сложные рабочие и бытовые вопросы.

Чтобы помочь организму расслабиться, можно принять теплую ванну, почитать книгу или посмотреть приятный фильм. Также заснуть помогают небольшие прогулки на свежем воздухе и занятия йогой. Все это поможет не только улучшить качество сна, но и снизит уровень стресса. А это, в свою очередь, ведет к укреплению организма и его защиты перед болезнями.

Также Курсор делился советами для снижения риска деменции.