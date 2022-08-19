Облысение: простое средство из аптеки поможет решить проблему

Витамины группы В полезны не только для иммунитета и обновления клеток, но и способствуют оздоровлению кожи и волос. Врачи рассказали, как с помощью простого средства защитить волосы от выпадения.

Выпадение волос — распространенная проблема как среди мужчин, так и среди женщин. Среди «женских» причин — гормональные изменения, беременность, роды, менопауза, стресс. А «мужские» — это наследственность, действие гормона тестостерона, аутоиммунные и эндокринные заболевания.

Трихологи рассказали, что при выпадении волос из-за гормональных изменений может помочь простое аптечное средство. Об этом сообщили в lcity.dp.

По информации врачей, препарат «Никотиновая кислота» способен помочь восстановить работу волосяных фолликулов и защитить от облысения.

Никотиновая кислота, также называемая витамином РР, относится к группе витаминов В. Это средство укрепляет волосы, защищает от ранней седины, останавливает выпадение и нормализует структуру волос.

Пользоваться «Никотиновой кислотой» очень просто: не потребуется смешивать, растворять, не нужно смывать, а просто нанести на волосы олин раз в три дня, что займет всего две минуты.

Необходимо купить средство в виде раствора для инъекций. Это ампулы по 10 штук в упаковке. На весь курс уйдет три упаковки.

Важно: средство применять только наружно! Без назначения врача запрещено делать инъекции данного препарата. И всегда стоит проконсультироваться перед началом применения с вашим врачом.

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