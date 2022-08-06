Облысение: трихолог раскрыла основные причины

К потере волос приводят как внешние факторы: неправильный уход и влияние негативных факторов, так и внутренние: аутоимунные изменения и кожные заболевания.

Проблема потери волос в большей степени касается мужчин, но и женщин тоже затронул этот вопрос. Известно, что одной из наиболее массовых причин начала облысения является изменение уровня гормонов-андрогенов.

Трихолог и дерматолог Татьяна Егорова обратила внимание пациентов, что летом волосы очень важно защищать от попадания прямых солнечных лучей.

Она рассказала: «Солнце портит волосы и выжигает их, поэтому следует быть очень осторожным». Косметолог пояснила, что при попадании прямых лучей солнца травмируются и раскрываются чешуйки волоса, а это негативно сказывается на структуре волос и, соответственно, на их внешнем виде.

Егорова предупредила, что проблема облысения имеет наследственную предрасположенность, и если в семье по линии матери или отца были рано облысевшие родственники, то их потомки с большой вероятностью рискуют получить эту болезнь.

Однако есть и другие причины раннего облысения — это изменения в иммунной системе, кожные заболевания, и вредные воздействия, например химиотерапия. Повреждение гипофиза и гипоталамуса или чрезмерная выработка гормонов также относятся к факторам риска.

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