Жирные волосы: причины и решения

Специалист по уходу за волосами назвала основные ошибки, которые приводят к повышенной выработке себума на волосах. Следуйте ее рекомендациям, чтобы вернуть вашим волосам красивый и здоровый вид.

Волосы — это одна из визитных карточек человека. Женщины стремятся сделать эту карточку красивой и запоминающейся. К сожалению, некоторые сталкиваются с неприятной проблемой — быстро жирнеющими волосами, которые приходится часто мыть.

Трихолог Юлия Седлецкая объяснила причины повышенной выработки себума на коже головы, а также порекомендовала, какими способами возможно избавиться от этой проблемы.

Питание . Если исключить из рациона жареную, жирную и острую пищу, а добавить больше свежих фруктов и овощей, а также употреблять достаточное количество воды, то волосы ощутят перемены сразу.

. Если исключить из рациона жареную, жирную и острую пищу, а добавить больше свежих фруктов и овощей, а также употреблять достаточное количество воды, то волосы ощутят перемены сразу. Уход . Важно правильно подобрать шампунь и средства ухода по кожи головы. Намыливать и смывать шампунь необходимо всегда 2 раза, а смывать остатки средств по уходу — тщательно.

. Важно правильно подобрать шампунь и средства ухода по кожи головы. Намыливать и смывать шампунь необходимо всегда 2 раза, а смывать остатки средств по уходу — тщательно. Гормоны . Изменение гормонального фона и любые отклонения в этом вопросе моментально отражаются на волосах. При избытке мужского гормона тестостерона повышается секреция сальных желез. Проверьте гормональный фон, обратитесь к эндокринологу.

. Изменение гормонального фона и любые отклонения в этом вопросе моментально отражаются на волосах. При избытке мужского гормона тестостерона повышается секреция сальных желез. Проверьте гормональный фон, обратитесь к эндокринологу. Стресс. В условиях нервной остановки волосяная мышца испытывает спазм и оказывает давление на сальную железу, которая вызывает избыток себума. Принимайте витамины группы В, не позволяйте стрессу захватить себя, работайте над укреплением нервной системы.

Ваши волосы будут благодарны вам за заботу, а вы им — за свой прекрасный и уверенный внешний вид!

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