Обнаружена бактерия, которая провоцирует ряд опасных болезней

Ученые выявили причину ряда тяжелых заболеваний, которые могут привести к смерти.

Свежее обширное исследование позволило глубже проникнуть в вопрос о связи определенных кишечных бактерий с болезнью Альцгеймера, которая является распространенным типом слабоумия, затрагивающим миллионы людей по всему миру.

По данным "ScienceAlert", долгое время ученые рассматривают взаимосвязь между нашим мозгом, кишечником и микроскопическими организмами, такими как бактерии, проживающими в нашем желудочно-кишечном тракте. Подумайте о них, как о жителях огромного мегаполиса, тесно соседствующих в гармонии. Когда они находятся в согласии и гармонии, наше общее здоровье находится на вершине. Однако изменение этого баланса, например, изменение диеты, может оказать значительное воздействие на наше состояние, что может быть и положительным, и отрицательным.

В связи с болезнью Альцгеймера, предыдущие исследования указывали на то, что у людей, страдающих этим недугом, нередко наблюдается уменьшенное разнообразие кишечных бактерий. Это имеет большое значение, поскольку некоторые из этих бактерий могут вырабатывать химические вещества, вызывающие воспаление в мозге. Это воспаление, возможно, играет роль в повреждении мозга, что, в свою очередь, приводит к утрате памяти и когнитивным проблемам, характерным для болезни Альцгеймера.

Ген, называемый аполипопротеином Е (APOE), представляет собой еще одну загадку. У человека есть три варианта этого гена, и вариант E4 кажется увеличивающим риск развития болезни Альцгеймера. Причины этого и другие связанные аспекты пока остаются не совсем ясными. Тем не менее этот ген может оказывать влияние на состав бактерий в нашем кишечнике.

В рамках нового исследования, ученые проанализировали состав бактерий у тысяч человек и выявили 20 групп бактерий, связанных с болезнью Альцгеймера. С более тщательным анализом было выделено 10 конкретных групп, некоторые из которых встречались у больных Альцгеймером реже, а другие — чаще.

Среди этих бактерий особое внимание привлекла бактерия по имени Collinsella. Эта бактерия связывается не только с болезнью Альцгеймера и вариантом гена APOE E4, но также связана с другими заболеваниями, такими как ревматоидный артрит, атеросклероз и диабет второго типа. Возможно, эта группа бактерий способствует развитию воспаления и делает кишечник более "проницаемым", позволяя большему количеству микроорганизмов проникать в ткани, которые они не должны заселять, что может способствовать повреждению мозга. Кроме того, взрослые с более высоким уровнем Collinsella также имеют более высокий уровень холестерина, устанавливая связь между кишечными бактериями, обменом жиров и здоровьем мозга.

Не все результаты исследования были негативными, однако. В процессе исследования были также выявлены бактерии, которые, по всей видимости, оказывают противовоспалительное воздействие.

Болезнь Альцгеймера является наиболее распространенным типом деменции, и к середине настоящего века ожидается, что в ней пострадают 150 миллионов человек по всему миру, в основном из-за старения населения. Глубокое понимание взаимосвязи между кишечником и мозгом может помочь найти более эффективные методы лечения или даже способы предотвращения симптомов этой страшной болезни.

Это исследование подчеркивает, что наш кишечник — это сложная система, населенная многочисленными организмами, которые могут оказывать влияние на наше общее здоровье, включая состояние нашего мозга. Эти последние результаты позволяют более точно понять, как конкретные виды бактерий в нашем кишечнике связаны с болезнью Альцгеймера. Несмотря на неизведанные аспекты, это движение в правильном направлении к разгадыванию головоломки одного из самых серьезных медицинских вызовов в мире.

Также ученые выяснили, возможна ли жизнь после смерти.