Ученые выяснили, возможна ли жизнь после смерти

Этот вопрос изучали в течение многих лет исследователи со всего мира.

По мнению внештатного профессора Института Санта-Фе и профессора натурфилософии в Университете Джона Хопкинса Шона Кэрролла, научно доказано, что жизнь после смерти невозможна.

Об этом сообщает "Dailymail".

По его словам, законы физики, которые определяют нашу повседневную жизнь, полностью понятны. После физической смерти человека нет материального способа продолжить существование в другом мире.

"Не существует никаких частиц или сил, которые могли бы сохранить информацию о нашем сознании после смерти. Нет способа, чтобы наши знания о прошлой жизни сохранялись после химической реакции, определяющей нашу жизнь", - говорит специалист.

Кэрролл отмечает, что он не говорит о существовании нематериального духа, который остается после того, как тело умирает – это несовместимо с физическими законами.

Ученый подчеркивает, что дальнейшее изучение этого вопроса излишне, поскольку он противоречит нашей теории о физической жизни. Он утверждает, что мы – это всего лишь совокупность атомов и не являемся физическим существами, контролируемыми духовной энергией.

Напомним, ученые выяснили, что чувствуют люди во время смерти.