Очаровательные кадры: ученые показали, как собаки реагируют на вой диких волков

В рамках нового экстраординарного исследования ученые изучили, как собаки реагируют на вой своих далеких предков – волков.

Об этом сообщает Science Alert.

Этолог из Университета Этвеша Лоранда (ELTE) Фанни Лехоцки и его коллеги протестировали 68 чистокровных домашних собак, наблюдая за их реакцией на записи вой диких волков.

«Согласно нашим результатам, породы, которые генетически больше похожи на волков («древние породы»), более склонны отвечать собственным воем на воспроизведение воя волков», – утверждает исследователь.

Молодые собаки, независимо от породы, умеренно реагировали на волчий вой, что указывает на то, что большинство собак, независимо от породы, способны выть. Но чем ближе взрослая собака связана с волком, тем больше вероятность того, что они воют в ответ на волчий вой.

Любопытно, что этот генетический эффект воя заметили лишь у собак старше пяти лет. Обратное заметили замечено за лаем, ибо современные породы собак лают больше в ответ на вой, чем собаки более старых линий.

Это значит, что древние породы реагируют на вой, пытаясь общаться с волками, тогда как современные породы вместо этого пытаются общаться со своими владельцами. Зафиксировано, что собаки, которые реагировали воем, демонстрировали более сильное стрессовое поведение, такое как облизывание рта, мочеиспускание или тряска.

По мнению ученых, это открытие может подтвердить гипотезу о том, что более древние породы из-за их генетического родства могут лучше обрабатывать информацию, закодированную в волчьем вое.

«Таким образом, древние породы, изучаемые в нашем исследовании, могут испытывать стресс, вторгаясь на территорию стаи и избегая воя, как это делают волки», – поделились ученые.

Интересно, что кастрированные самцы чаще выли в ответ.

«Поскольку предполагается, что кастрированные самцы более боязливы, этот результат может соответствовать нашим выводам об отзывчивости и более стрессовом поведении. Таким образом, вой собаки может означать: «Я боюсь, не подходи ближе», — объясняет Лехоцки.

Однако существуют и другие возможные объяснения, которые необходимо исключить, прежде чем можно будет подтвердить эти выводы. Например, старые породы, как правило, являются рабочими породами собак, в которых более длительное общение может оказаться полезным, в отличие от более новых пород, которые, как правило, являются домашними животными.

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