Одиночество повышает риски инсультов — исследование

Американские кардиологи пришли к выводам, что отсутствие активных социальных связей и острое чувство одиночества провоцируют сердечные болезни и даже инсульты.

Одиночество влияет на психологическое состояние и склонность к депрессиям. Также оказалось, что изолированность от социума может привести к инсультам и инфарктам.

Результаты исследования опубликованы в Journal of the American Heart Association.

Инсульт происходит при прекращении снабжения мозга кровью и является потенциально критической ситуацией для человека. Определенные факторы увеличивают индивидуальную склонность к инсульту, и, как подтвердили специалисты, эти факторы не всегда относятся только к медицинской части.

По данным специалистов American Heart Association, нахождение в изоляции и одиночество повышают риски сердечного приступа или инсульта. «К сожалению, с возрастом эта тенденция еще более усиливается, а потеря близкого человека или выход на пенсию могут стать ключевым фактором», — к таким заключениям пришли в American Heart Association.

Молодые люди, которые также страдают от одиночества, стали особенностью века технического прогресса. Ученые из Гарвардского университета подсчитали, что люди в возрасте от 18 до 22 лет считаются одиноким поколением. Такое стало возможным из-за отказа от социальной деятельности в пользу Интернета и соцсетей.

При этом специалисты отмечают, что некоторые люд при изолированном образе жизни могут не чувствовать себя одинокими, а другие, наоборот, одиноки даже в окружении большого числа людей.

Выводы исследователей подчеркнули серьезность проблемы, и одиночество и изолированность от общества должны учитываться врачами-кардиологами как факторы риска сердечных заболеваний и инсульта.

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