Врачи порекомендовали пять способов, как поддержать печень

Печень относится к тем органам человека, которым нужно регулярно очищаться, чтобы иметь возможность регенерироваться.
Свойство печени восстанавливать себя после токсичных атак неправильной пищи и алкоголя приводит к тому, что поврежденные клетки нарушают естественную защитную функцию печени, сообщает портал ukrhealth.
При увеличении числа больных клеток в кровь и другие органы попадают вредные вещества. Также усугубляется проблема гепатоза (ожирения) печени, что провоцирует гепатиты, воспаления или отеки внутри печени.
Склонность к алкоголю увеличивает риски заболеваний печени, особенно у мужчин. И поскольку болезни печени трудно диагностировать на начальной стадии, то диагноз определяется уже в состояние прогрессирования внезапным появлением желтушных признаков. На такой стадии отказ от алкоголя уже не позволит печени восстановиться.
Поэтому врачи рекомендуют для поддержания здоровья печени усвоить некоторые полезные привычки:
- здоровый образ жизни,
- 30 минут физической активности ежедневно,
- не допускать ожирения печени.
Из-за того, что алкогольные напитки напрямую влияют на здоровье печени, важно ограничить или полностью исключить употребление алкоголя.
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