Врачи порекомендовали пять способов, как поддержать печень

Особое строение печени позволяет ей за счет обновления клеток быстро восстанавливаться, но для этого важно помочь этому уникальному инструменту нашего организма.

Печень относится к тем органам человека, которым нужно регулярно очищаться, чтобы иметь возможность регенерироваться.

Свойство печени восстанавливать себя после токсичных атак неправильной пищи и алкоголя приводит к тому, что поврежденные клетки нарушают естественную защитную функцию печени, сообщает портал ukrhealth.

При увеличении числа больных клеток в кровь и другие органы попадают вредные вещества. Также усугубляется проблема гепатоза (ожирения) печени, что провоцирует гепатиты, воспаления или отеки внутри печени.

Склонность к алкоголю увеличивает риски заболеваний печени, особенно у мужчин. И поскольку болезни печени трудно диагностировать на начальной стадии, то диагноз определяется уже в состояние прогрессирования внезапным появлением желтушных признаков. На такой стадии отказ от алкоголя уже не позволит печени восстановиться.

Поэтому врачи рекомендуют для поддержания здоровья печени усвоить некоторые полезные привычки:

здоровый образ жизни,

30 минут физической активности ежедневно,

не допускать ожирения печени.

Из-за того, что алкогольные напитки напрямую влияют на здоровье печени, важно ограничить или полностью исключить употребление алкоголя.

«Курсор» писал, что эксперты рассказали, как выспаться, если у вас на это меньше 8 часов.

Ранее наш сайт сообщал, что израильские ученые создают нанотехнологию для борьбы с онкологией.