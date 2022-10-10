Ученые могли раскрыть тайну Мостовой гигантов – исследование

Это место является геологической формацией, куда входит около 40 тысяч связанных базальтовых колонн. Существует много версий ее появления.

Об этом сообщает Daily Mail.

В частности, раньше была распространенной версия о том, что Мостовая гигантов обязана своему возникновению мифическому гиганту Финну МакКулу. Ученые же продолжительное время придерживаются теории, что эти удивительные каменные колонны сформировались благодаря тысячелетнему влиянию вулканической лавы. Мол, в речной долине на большой глубине была накоплена лава, а после застывания е толстого слоя возникли условия, позволивший сформироваться 6-угольным камням.

Однако, несколько иной версии придерживается куратор отдела по естественным наукам Национального музея штата Нью-Йорк Майк Симмс, который утверждает, что эта геологическая формация сформировалась всего за несколько дней, а не тысячелетний период. По его мнению, камни появились из-за заполнения лавой впадины, а затем ее просадки – в итоге появилось то, что мы знаем как Мостовая гигантов.

Отметим, что в этот памятник природы входит около 40 тысяч соединённых между собой базальтовых (реже андезитовых) колонн. Он находится на северо-востоке Северной Ирландии в 3 км к северу от города Бушмилса. Дорога и побережье Козвэй-Кост объявили в 1986 году объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, а в 1987 – национальным заповедником.

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