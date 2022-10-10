Ученые могли раскрыть тайну Мостовой гигантов – исследование

04:15, Сегодня
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мостовая гигантов
Фото: Википедия

Появилась новая научная теория, объясняющая возникновение на территории северо-восточного побережья Северной Ирландии тысяч каменных колонн, известных как Мостовая гигантов.

Это место является геологической формацией, куда входит около 40 тысяч связанных базальтовых колонн. Существует много версий ее появления.

Об этом сообщает Daily Mail.

В частности, раньше была распространенной версия о том, что Мостовая гигантов обязана своему возникновению мифическому гиганту Финну МакКулу. Ученые же продолжительное время придерживаются теории, что эти удивительные каменные колонны сформировались благодаря тысячелетнему влиянию вулканической лавы. Мол, в речной долине на большой глубине была накоплена лава, а после застывания е толстого слоя возникли условия, позволивший сформироваться 6-угольным камням.

Однако, несколько иной версии придерживается куратор отдела по естественным наукам Национального музея штата Нью-Йорк Майк Симмс, который утверждает, что эта геологическая формация сформировалась всего за несколько дней, а не тысячелетний период. По его мнению, камни появились из-за заполнения лавой впадины, а затем ее просадки – в итоге появилось то, что мы знаем как Мостовая гигантов.

Отметим, что в этот памятник природы входит около 40 тысяч соединённых между собой базальтовых (реже андезитовых) колонн. Он находится на северо-востоке Северной Ирландии в 3 км к северу от города Бушмилса. Дорога и побережье Козвэй-Кост объявили в 1986 году объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, а в 1987 – национальным заповедником.

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