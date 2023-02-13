Определен самый полезный хлеб для организма: врач раскрыла секрет

Как ни странно, цельнозерновой и белый хлеб содержат примерно одинаковое количество полезных веществ

Врач-диетолог Елена Кален рассказала об употреблении разных видов хлеба во время похудения, и какой из них самый полезный. По словам эксперта, цельнозерновой и белый хлеб содержат примерно одинаковое количество полезных веществ, как бы вас не убеждали в обратном.

Об этом эксперт написала в своем Instagram.

В хлебе есть кальций, железо, магний, полезные как при похудении, так и для организма в целом. Оба вида хлеба положительно влияют на уровень холестерина и микрофлору кишечника. Поэтому при выборе любого вида хлеба уровень его полезности примерно одинаковый, отмечает диетолог.

Тем не менее между ними все-таки существует разница.

Организм медленнее переваривает цельнозерновой хлеб, что ведет к замедлению повышения сахара в крови и позволяет организму сразу расходовать полученную энергию, говорит специалист. При употреблении хлеба с овощами, зеленью и салатом не представляет решающего значения его вид.

Хлеб и другие мучные продукты не рекомендуется есть с медом или сладкими фруктами, картофелем, тыквой и вареной морковью, добавила специалист.

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