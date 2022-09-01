Ошибка на 10 миллионов долларов: женщина отказалась возвращать перевод криптобирже

Благодаря ошибке технической службы криптоплатформы Crypto.com жительница Австралии получила 10,5 миллионов долларов. После того как ошибка раскрылась, женщина отказалась компенсировать потраченные средства.

Криптобиржа Crypto.com выполнила ошибочный перевод на 10,5 миллионов долларов. Женщина оформляла вывод 100 долларов, но случайно получила огромную сумму.

Интересно, что она не стала сообщать о неожиданно свалившихся на нее миллионах, пишет noworries.

В технической службе криптовалютной платформы ошибку заметили только спустя 7 месяцев, а жительница Австралии к этому времени уже потратила полученные деньги. Рассмотрев иск от биржи, суд постановил после нескольких месяцев судебных слушаний вернуть незаконно полученный перевод, но женщина, видимо, не собирается этого делать.

На полученные деньги австралийка купила себе виллу за 1,35 млн долл, а дочери квартиру за 430 тыс. долл. Остальную сумму она инвестировала через разные счета в криптовалюты, золото и акции.

Когда суд встал на сторону юристов биржи Crypto.com, женщине пришлось продать виллу за 1,35 млн долл. и вернуть эти деньги. Но она категорически отказалась закрывать свои инвестиционные счета и возвращать остальные средства. Свое решение жительница Австралии комментирует так, что «намерена бороться за свою честь и достоинство».

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