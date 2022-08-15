Масштабная афера: израильтян подозревают в краже миллионов из госбюджета Франции

Правоохранительные органы Франции расследуют кражу миллионов евро из государственной казны. В афере замешаны французские евреи, действовавшие в сговоре с четырьмя израильтянами, которые помогали отмывать деньги.

В понедельник были арестованы четверо израильтян по подозрению в причастности к крупномасштабному мошенничеству против государственной казны во Франции.

Об этом сообщили в walla.

По информации полиции, схема работала из Израиля, и израильтяне получили обвинение в краже миллионов евро и отмыванием их через конвертацию в криптовалюты.

Пара из Хайфы и два брата из Петах-Тиквы и Иерусалима будут доставлены в магистратский суд Ришон-ле-Циона для продления содержания под стражей.

Расследование проводится вместе с правоохранительными органами Франции. Ранее, около года назад, было арестовано несколько французских евреев по подозрению в хищении у страны миллионов шекелей. Якобы они проводили аферы, подав ложные декларации в налоговые органы о сотрудниках, которые были отправлены на больничный в период COVID, они получали средства на банковский счет. Потом средства направлялись на виртуальные счета, которыми управляли подозреваемые израильтяне.

«Они опустошили французскую государственную казну на десятки миллионов, а часть средств была конвертирована в криптовалюты, которыми управляли арестованные нами подозреваемые», — говорится в сообщении заместителя суперинтенданта Доди Кац, командира киберподразделения 433-й бригады.

Ранее «Курсор» писал об афере на 350 тысяч шекелей: мошенник взламывал кредитные карты. Мошенническая схема по использованию чужих кредитных карт была раскрыта полицией, но к этому времени уже пострадало много израильтян.

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