Ученые выяснили, когда и как умрет наше Солнце

Ученые сделали прогнозы о том, как будут выглядеть последние дни нашей Солнечной системы и когда это произойдет.

Раньше астрономы думали, что Солнце превратится в планетарную туманность — светящийся пузырь из газа и космической пыли — пока не появились доказательства того, что оно должно быть чуть более массивным. В 2018 году международная группа астрономов снова перевернула его и обнаружила, что планетарная туманность действительно является наиболее вероятным солнечным трупом.

Солнцу около 4,6 млрд лет — по возрасту других объектов Солнечной системы, сформировавшихся примерно в то же время. Основываясь на наблюдениях за другими звездами, астрономы предсказывают, что она достигнет конца своей жизни примерно через 10 млрд лет.

Новое исследование было опубликовано в журнале Nature Astronomy.

Примерно через 5 млрд лет Солнце должно превратиться в красного гиганта. Ядро звезды сожмется, но его внешние слои расширится до орбиты Марса, поглотив при этом нашу планету. Одно можно сказать наверняка: к тому времени человечества уже не будет. На самом деле, человечеству осталось всего около 1 млрд лет, если мы не найдем выход из этой ситуации. Это потому, что яркость Солнца увеличивается примерно на 10% каждый миллиард лет.

Звучит немного, но такое увеличение яркости положит конец жизни на Земле. Океаны испарятся, а поверхность нашей планеты станет слишком горячей для образования воды.

В исследовании 2018 года использовалось компьютерное моделирование, чтобы определить, что, как и 90% других звезд, наше Солнце, скорее всего, сожмется из красного гиганта в белый карлик, а затем превратится в планетарную туманность.

«Когда звезда умирает, она выбрасывает в космос массу газа и пыли, известную как ее оболочка. Оболочка может составлять до половины массы звезды. из топлива, в конечном итоге отключившись и прежде чем окончательно умереть», — объяснил астрофизик Альберт Зейлстра из Манчестерского университета в Великобритании, один из авторов статьи.

«Только тогда горячее ядро ​​заставляет выброшенную оболочку ярко сиять в течение примерно 10 000 лет — короткий период в астрономии. Именно это делает планетарную туманность видимой. Некоторые настолько яркие, что их можно увидеть с чрезвычайно больших расстояний, измеряющих десятки миллионы световых лет, где сама звезда была бы слишком тусклой, чтобы ее можно было увидеть», — добавил он.

Модель данных, созданная командой, на самом деле предсказывает жизненный цикл различных видов звезд, чтобы выяснить яркость планетарной туманности, связанную с разными звездными массами.

Планетарные туманности относительно распространены во всей наблюдаемой Вселенной, среди самых известных из них — туманность Улитка, туманность Кошачий глаз, туманность Кольцо и туманность Пузырь.

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