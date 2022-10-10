Особенности чая: можно ли его пить, сколько и как он влияет на организм

В больших количествах чай негативно влияет на здоровье, поэтому медики назвали рекомендуемые дозы напитка и посоветовали выбирать сорт чая в зависимости от особенностей организма.

Чай — один из самых любимых напитков, который употребляют многие. Мы пьем чай каждый день, и мало кто задумывается о том, как он влияет на наш организм. В некоторых случаях от употребления чая следует отказаться.

Врачи назвали идеальную дозу ежедневного чая, которая не навредит вашему организму, сообщает Today.ua.

Рекомендуется выпивать не более трех чашек чая по 300 мл в день. Черный чай в больших количествах повреждает зубную эмаль, а зеленый чай вызывает отеки лица. Кроме того, теин, содержащийся в чае, повышает давление, поэтому не рекомендуется пациентам с гипертонией.

О пользе чая можно сказать гораздо больше, чем о любом другом напитке. Если вы выбираете качественный продукт, без ароматизаторов и красителей, этот напиток защищает организм от рака. Ученые доказали, что черный чай без сахара может снизить риск развития диабета 2 типа. Правильно подобранный сорт поможет успокоить нервную систему перед сном или взбодрить организм утром после пробуждения.

Черный и зеленый чай содержат витамин Р, который укрепляет иммунную систему. В период сезонных заболеваний пить чай полезно как никогда. Речь идет о натуральных травяных и фруктовых чаях, в которые можно добавлять мед, лимон, имбирь и т.д.

Многие знают, что зеленый чай улучшает пищеварение, выводит токсины из организма. Таким образом, выпивая несколько чашек этого чая ежедневно, вы теряете вес и продлевает молодость.

Курсор писал ранее как не поправиться во время Суккота: советы диетологов.

Напомним, ученые рассказали, как шум влияет на здоровье.