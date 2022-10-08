Ученые рассказали, как шум влияет на здоровье

Эксперты провели масштабное исследование, по результатам которого обнаружили связь между шумом и опасным заболеванием.

Ученые проанализировали здоровье более 1 миллиона человек, которые жили на острове Монреаль с 2000 по 2014 годы. Полученную информацию сравнили с измерениями шума на этой территории.

Об этом сообщает Noise&Health.

За 14-летний период более 25 тысяч участников исследования были госпитализированы с инсультом. Это составляет 2,5% населения в возрасте 45 лет и старше.

Ишемические инсульты регистрировались в 5 раз больше (более 21 тысячи случаев), чем геморрагические (4 тысячи). Первые возникают вследствие блокирования тромбом кровеносного сосуда мозга, а вторые – из-за разрыва в черепе кровеносного сосуда.

Размещенные по всему острову шумомеры зафиксировали, что наибольший уровень шума возле больших шоссе. Живущие возле них люди имеют больший риск инсульта, а каждое повышение внешнего шума на 10 децибел (дБА) увеличивало вероятность инсульта на 6%.

Эти выводы дополнили данными из международного доклада, опубликованного летом Институтом влияния на здоровье. Ученые изучили доклад, опубликованный в июне Институтом влияния на здоровье, в котором проанализированы 353 научные статьи, опубликованные в период с 1980 по 2019 год. Они касались влияния на здоровье загрязнения воздуха, связанного с транспортом.

Было установлено, что из-за шума более 40 дБА ночью и 55 дБА днем человек может сталкиваться с усталостью, стрессом, расстройствами сна, плохим настроением и сердечно-сосудистыми проблемами. Из-за хронического влияния шума от 85 до 105 дБА есть вероятность долгосрочного риска потери слуха, а при 105 дБА и больше – риск глухоты.

Ранее врачи подсказали, сколько мяса нужно есть для здорового сердца.

Также «Курсор» сообщал о том, что произойдет с организмом, если каждый день пить чай.

Помимо этого, недавно ученые рассказали, из-за чего увеличивается «биологический» возраст человека.