Как не поправиться во время Суккота: советы диетологов

Праздник по традиции сопровождается вкусными и обильными трапезами, поэтому необходимо принять меры, чтобы фигура и здоровье не пострадали за праздничную неделю.

Суккот часто сопровождается обильными закусками и жирной пищей, которые могут прибавить к весу несколько лишних килограммов.

Как сообщает портал Maariv, врачи-диетологи медицинской службы «Клалит» дали рекомендации накануне праздника.

Так, во время пребывания в сукке старайтесь избегать чрезмерного употребления крекеров и закусок с высоким содержанием жира и калорий. Вместо сухариков можно есть «овощные закуски», такие как морковь, огурцы или любые другие овощи, тем самым предотвращая ожирение и одновременно добавляя необходимые организму витамины и клетчатку.

Разнообразить прием сухариков и закусок всех видов, одновременно с овощными закусками, можно попкорном (без добавления масла и других соусов) или нежирными крекерами, а также закусками из сезонных фруктов. Но тут важно помнить, что плоды содержат сахар и поэтому их следует есть в меру два-четыре раза в день.

Также важно пить низкокалорийные напитки или воду, а не сладкие напитки, богатые калориями. Вы можете комбинировать — например: стакан свежего лимонада в сочетании с мятой. В общем, стоит воспользоваться этим праздничным временем и атмосферой для совместной семейной трапезы, которая позволит качественно провести время с детьми.

В то же время рекомендуется использовать время, проведенное в сукке, для игр и других приятных семейных занятий, которые способствуют качественному семейному времяпрепровождению и в то же время также помогают поддерживать вес в норме: совместные гимнастические упражнения, игры с мячом в районе сукки, старые дворовые игры и т. д.

И, конечно же, эти дни важно использовать для семейных поездок на природу или для веселых спортивных мероприятий.

Как сообщал Курсор, отделения Налогового управления Израиля по случаю праздника Суккот приостановили свою работу на 11 дней.

Курсор писал ранее, что после окончания праздников в Израиле ожидается увеличение цен на продукты, оно может составить от 10 до 20 процентов. Об этом заявили не только импортеры, но и производители.