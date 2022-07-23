Отца Илона Маска просят стать донором спермы

06:20, Сегодня
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илон маск фото
Фото: depositphotos.com

Миллионы женщин по всему миру мечтают родить такого же гениального ребенка, как Илон Маск. Поэтому отец основателя Tesla часто получает предложения стать донором спермы.

Отец известного бизнесмена и владельца SpaceX Илона Маска пользуется спросом у женщин по всему миру. Они просят его стать донором спермы.

Об этом заявил сам Эррол Маск. Вероятно, женщины мечтают получить такого же «золотого» ребенка, который делает деньги из всего, к чему прикасается.

Отец Маска считает, что женщины отчаялись связаться с Илоном и родить ребенка от него, поэтому пошли другим путем и обратились непосредственно к автору уникальных генов.

Эррол Маск отметил, что деньги ему пока не предлагали, хотя он уверен, что мог бы получить любые бонусы.

Кроме Илона, у Эррола есть также сын Кимбел и дочь Тоска от первой жены Мэй Маск, а также дочери Роуз и Александра от Яны Хайде.

«Курсор» писал ранее, что Илон Маск потерял еще одного ребенка. 18-летний сын Илона Маска подал заявку на изменение имени и разорвал отношения с отцом миллиардером.

Также мы информировали, что Илон Маск заявил, что все еще покупает dogecoin после падения цен на 90%. Цена dogecoin ненадолго выросла после комментариев миллиардера в воскресенье вечером, хотя любой рост снова был сведен на нет в течение нескольких часов.

 

 

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Автор материала:
Орли Шендт
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