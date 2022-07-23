Отца Илона Маска просят стать донором спермы

Миллионы женщин по всему миру мечтают родить такого же гениального ребенка, как Илон Маск. Поэтому отец основателя Tesla часто получает предложения стать донором спермы.

Отец известного бизнесмена и владельца SpaceX Илона Маска пользуется спросом у женщин по всему миру. Они просят его стать донором спермы.

Об этом заявил сам Эррол Маск. Вероятно, женщины мечтают получить такого же «золотого» ребенка, который делает деньги из всего, к чему прикасается.

Отец Маска считает, что женщины отчаялись связаться с Илоном и родить ребенка от него, поэтому пошли другим путем и обратились непосредственно к автору уникальных генов.

Эррол Маск отметил, что деньги ему пока не предлагали, хотя он уверен, что мог бы получить любые бонусы.

Кроме Илона, у Эррола есть также сын Кимбел и дочь Тоска от первой жены Мэй Маск, а также дочери Роуз и Александра от Яны Хайде.

«Курсор» писал ранее, что Илон Маск потерял еще одного ребенка. 18-летний сын Илона Маска подал заявку на изменение имени и разорвал отношения с отцом миллиардером.

Также мы информировали, что Илон Маск заявил, что все еще покупает dogecoin после падения цен на 90%. Цена dogecoin ненадолго выросла после комментариев миллиардера в воскресенье вечером, хотя любой рост снова был сведен на нет в течение нескольких часов.