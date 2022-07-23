Отца Илона Маска просят стать донором спермы

Отец известного бизнесмена и владельца SpaceX Илона Маска пользуется спросом у женщин по всему миру. Они просят его стать донором спермы.
Об этом заявил сам Эррол Маск. Вероятно, женщины мечтают получить такого же «золотого» ребенка, который делает деньги из всего, к чему прикасается.
Отец Маска считает, что женщины отчаялись связаться с Илоном и родить ребенка от него, поэтому пошли другим путем и обратились непосредственно к автору уникальных генов.
Эррол Маск отметил, что деньги ему пока не предлагали, хотя он уверен, что мог бы получить любые бонусы.
Кроме Илона, у Эррола есть также сын Кимбел и дочь Тоска от первой жены Мэй Маск, а также дочери Роуз и Александра от Яны Хайде.
«Курсор» писал ранее, что Илон Маск потерял еще одного ребенка. 18-летний сын Илона Маска подал заявку на изменение имени и разорвал отношения с отцом миллиардером.
Также мы информировали, что Илон Маск заявил, что все еще покупает dogecoin после падения цен на 90%. Цена dogecoin ненадолго выросла после комментариев миллиардера в воскресенье вечером, хотя любой рост снова был сведен на нет в течение нескольких часов.