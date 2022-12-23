Палеонтологи впервые нашли доказательства того, что динозавр съел млекопитающего

Палеонтологи полагают, что они впервые в истории нашли доказательство того, что динозавр съел млекопитающего.

Об этом сообщает The Guardian.

По словам исследователей, они нашли окаменевшую грудную клетку хищного микрораптора, где была лапа млекопитающего. Возраст последней составляет около 120 млн лет.

«Это редкий случай, когда динозавр ест млекопитающего. Очень редко можно найти образцы пищи внутри динозавров, поэтому каждая находка действительно важна, поскольку дает прямые доказательства того, что они ели», ‒ поделился ведущий автор исследования и профессор Лондонского университета королевы Марии Дэвид Хоун.

Ученый утверждает, найденная часть млекопитающего точно не принадлежала предку человека. Однако у современных людей все равно были древние родственники, которыми питались динозавры.

Найденный образец впервые был исследован еще в 2000 году, но тогда ученым не удалось обнаружить остатки другого животного внутри динозавра. В рамках прошлого исследования удалось найти другие окаменелости микрораптора, в желудке которого были остатки птицы, ящерицы или рыбы.

Новый анализ показал, что внутри желудка находилось млекопитающее, размер которого сравним с мышью. Это животное жило на земле и не умело хорошо лазить по деревьям и иным поверхностям.

Следует отметить, что микрорапторы населяли древние леса примерно между 125 и 113 миллионами лет назад на территориях, где расположен современный Китай. Они передвигались на двух лапах, но, по одной из версий, некоторым видам было свойственно умение летать.

Их размер был сравним с воронами или небольшими кошками. Они охотились на мелких животных и передвигались с дерева на дерево.

«Курсор» сообщал, что опасные бактерии обнаружены на пластиковых волокнах, плавающих в морской воде.