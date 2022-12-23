Опасные бактерии обнаружены на пластиковых волокнах, плавающих в морской воде

Французские ученые насчитали 195 видов бактерий, обнаруженных в образцах пластиковых волокон, взятых из Средиземного моря. По их данным, на одном волокне прижилось в среднем более 2600 видов бактерий.

Не все эти бактерии вредны, но некоторые могут быть опасны. Бактерия Vibrio parahaemolyticus, обнаруженная исследователями в большом количестве, вызывает у человека симптомы отравления.

Мария Луиза Педротти и Ана Лусия де Фигейредо Ласерда вместе с коллегами из Сорбоннского университета в Париже собрали образцы из вод вблизи Монако и Ниццы. Они посмотрели образцы под микроскопом и секвенировали гены бактерий. О результатах пишут в журнале Plos One.

Пластиковые микроволокна могут попасть в окружающую среду из одежды, которую носят люди, особенно, например, с водой для стирки. Многие из них также попадают в морскую воду из разлагающихся рыболовных сетей.

Пластиковые волокна являются относительно новым субстратом в морской среде, но видовое богатство бактерий уже впечатляет.

В обзоре, подготовленном несколько лет назад, эксперты ООН подсчитали, что около 730 тонн пластиковых отходов ежедневно попадает в Средиземное море. В результате в некоторых морях содержится более 64 миллионов крошечных пластиковых частиц на квадратный километр. Однако в водах Средиземного моря микрофибры больше, чем где-либо еще в морях мира.

По мнению авторов исследования, из-за высокой солености Средиземного моря концентрация пластиковых волокон может увеличиваться именно в водах, близких к поверхности, где обитает предостаточно существ. Для них микроволокна, покрытые слоем бактерий, могут показаться подходящим куском пищи.

Так пластик попадает в пищевую цепочку, и считается, что химические вещества, содержащиеся в пластике, вызывают гормональные нарушения, которые могут нанести вред росту и размножению живых существ.

Пластиковые волокна являются хорошим транспортным средством для бактерий, позволяя им распространяться на новые места. Поскольку пластик разлагается гораздо медленнее, чем традиционный природный мусор, бактерии теперь могут перемещаться дальше.

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