Парочка бульдогов-любителей ТВ стали звездами сети

Элвис и Кхалиси, избалованные жизнью, постоянно смотрят телевизор, специально для них на диване устроен очень уютный уголок.

Элвис и Кхалиси, просто как пожилые супруги, полные достоинства, внимательно смотрят телепередачи, а их хозяин просто не мог не снять этих красавиц на видео и выложить ролик на YouTube.

Владелец бульдогов рассказал, что в его доме такая ситуация является повседневной нормой.

Мало того, что Элвис и Кхалиси, избалованные жизнью, постоянно смотрят телевизор, так специально для них на диване устроен очень уютный уголок, включающий одеяло, чтобы укрыться, и подушку-игрушку.

Как сообщал Курсор, мужчина по имени Пол верил в то, что если подвесить птичью кормушку достаточно высоко, то до нее никто не доберется, кроме птиц.

Однако, трудности не остановили одного изворотливого персонажа. А именно енота, который показал чуть ли не цирковое шоу, чтобы полакомиться птичьим кормом.

Ранее Курсор информировал о том, что исследователи из Университета Этвеша Лоранда в Венгрии провели исследование, сосредоточенного на том, почему собаки склоняют голову набок и вопросительно смотрят на хозяев. Результаты исследования свидетельствуют о том, что это поведение является признаком интеллекта у собак.

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