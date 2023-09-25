Пассивная агрессия у партнера — психиатр рассказал, как ее распознать

Названы десять признаков, которые помогут вам распознать пассивно-агрессивное поведение и научиться с ним справляться.

Пассивно-агрессивный человек — это человек, который избегает прямого общения, когда он расстроен или обижен. Вместо этого они выражают свое недовольство тонкими замечаниями, саркастическими комментариями или даже молчанием.

Доктор Панкадж Б. Бораде, консультант-психиатр клиники Руби Холл в Пуне, Индия, объясняет в статье HealthShots, что такое поведение может быть вызвано различными причинами, такими как страх конфронтации, трудности в общении, желание избежать вины, внутренний гнев или желание тонкого контроля ситуации.

Распознавание знаков

1. Подлые замечания. Пассивно-агрессивные люди могут скрывать свои истинные чувства с помощью лукавых или уничижительных замечаний, часто преподносимых как комплименты.

2. Избегание открытого общения. Они постоянно избегают открытых дискуссий о своих чувствах и проблемах, выбирая вместо этого косвенные методы.

3. Намеренные задержки. Они намеренно задерживают выполнение задач или ответов, чтобы выразить разочарование, не обращаясь к проблеме напрямую.

4. Тихое обращение. Когда они расстроены, они замыкаются в себе и перестают общаться, используя молчание, чтобы выразить свое недовольство.

5. Игра в роли жертвы. Они могут вести себя как жертвы, даже если они стали причиной первоначальной проблемы, чтобы избежать ответственности.

6. Запутывающее общение. Они используют двусмысленную речь и поведение, что затрудняет понимание их истинных мыслей и намерений.

7. Обвинение других. Пассивно-агрессивные люди склонны перекладывать вину на других или внешние обстоятельства, избегая ответственности.

8. Невербальная агрессивность. Распространено выражение недовольства с помощью невербальных сигналов, таких как закатывание глаз или вздохи.

9. Пассивное сопротивление. Они тонко сопротивляются выполнению просьб, не отказываясь открыто, что вызывает разочарование.

10. Косвенный контроль. Они пытаются косвенно влиять на ситуации или людей, избегая прямой конфронтации.

Как справиться с пассивной агрессией

Общаться с пассивно-агрессивным партнером может быть непросто, но вот несколько стратегий:

- Поощряйте прямое и честное общение, любезно прося их открыто выражать свои чувства.

- Сохраняйте терпение и спокойствие во время обсуждения, даже если вы расстроены.

- Установите четкие границы и сообщите о своем уровне терпимости к их поведению.

- Решайте конфликты напрямую, но уважительно, избегая обвинений.

- Рассмотрите возможность семейной терапии или консультирования для совместной работы над проблемами общения.

Не забывайте уделять приоритетное внимание заботе о себе, поскольку борьба с пассивной агрессией может быть эмоционально истощающей.

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