Пес еле поместился в купленный для него бассейн и стал звездой сети

Пользователей порадовало выражение лица ретривера, который вовсю хотел показаться довольным подарком.

Бетани Уотер Свитт только хотела, чтобы семилетний питомец по прозвищу Турбо мог спасаться от жары. Казалось, что собачий бассейн за 13 долларов станет решением проблемы.

Но, к сожалению, Бетани стоило лучше изучить параметры товара перед покупкой, ведь бассейн оказался настолько мал, что несчастный Турбо едва в нем поместился.

Пользователи интернета, с которыми покупательница поделилась неприятностью, не удержались от смеха. Особенно всех порадовало выражение лица ретривера, который вовсю хотел показаться довольным подарком.

Как сообщал Курсор, исследователи из Университета Этвеша Лоранда в Венгрии провели исследование, сосредоточенного на том, почему собаки склоняют голову набок и вопросительно смотрят на хозяев. Результаты исследования свидетельствуют о том, что это поведение является признаком интеллекта у собак.

Изучение поведения было проведено на 40 собаках, которых просили принести определенную игрушку по имени. Результаты исследования показали, что только 7 собак поняли, какую именно игрушку нужно принести, когда им было сказано ее название. Исследователи предполагают, что смещение головы является способом, которым собаки обрабатывают значение слов и устанавливают связи.

Интересно, что 6 из 7 «одаренных реципиентов» были бордер-колли, которые считаются одними из самых умных пород собак. Исследователи отмечают, что часто владельцы питомцев наблюдают, как их животные наклоняют голову набок и вопросительно смотрят на людей. Результаты данного исследования могут стать первым шагом к пониманию, что это поведение означает, и, вероятно, оно связано с наличием у собак значимых слуховых стимулов.

Ранее Курсор писал о наиболее «проблематичных» породах собак, которые нежелательно заводить начинающим собаководам.