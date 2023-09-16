Пес еле поместился в купленный для него бассейн и стал звездой сети

Бетани Уотер Свитт только хотела, чтобы семилетний питомец по прозвищу Турбо мог спасаться от жары. Казалось, что собачий бассейн за 13 долларов станет решением проблемы.
Но, к сожалению, Бетани стоило лучше изучить параметры товара перед покупкой, ведь бассейн оказался настолько мал, что несчастный Турбо едва в нем поместился.
Пользователи интернета, с которыми покупательница поделилась неприятностью, не удержались от смеха. Особенно всех порадовало выражение лица ретривера, который вовсю хотел показаться довольным подарком.
Как сообщал Курсор, исследователи из Университета Этвеша Лоранда в Венгрии провели исследование, сосредоточенного на том, почему собаки склоняют голову набок и вопросительно смотрят на хозяев. Результаты исследования свидетельствуют о том, что это поведение является признаком интеллекта у собак.
Изучение поведения было проведено на 40 собаках, которых просили принести определенную игрушку по имени. Результаты исследования показали, что только 7 собак поняли, какую именно игрушку нужно принести, когда им было сказано ее название. Исследователи предполагают, что смещение головы является способом, которым собаки обрабатывают значение слов и устанавливают связи.
Интересно, что 6 из 7 «одаренных реципиентов» были бордер-колли, которые считаются одними из самых умных пород собак. Исследователи отмечают, что часто владельцы питомцев наблюдают, как их животные наклоняют голову набок и вопросительно смотрят на людей. Результаты данного исследования могут стать первым шагом к пониманию, что это поведение означает, и, вероятно, оно связано с наличием у собак значимых слуховых стимулов.
Ранее Курсор писал о наиболее «проблематичных» породах собак, которые нежелательно заводить начинающим собаководам.