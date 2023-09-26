Теперь хозяевам никогда не хватает льда для самих себя, а на полу в кухне всегда разлита вода.

Делая себе напитки со льдом, жители Чесапика (Вирджиния, США) обратили внимание на то, что их собаке нравятся замороженные кубики воды. Питомец по кличке Зевс принялся донимать хозяев, чтобы они поделились с ним льдинками. И чтобы животное не придиралось, его научили самостоятельно добывать лед из генератора, встроенного в холодильник.

Соответствующее видео публикует YouTube-канал ViralHog.

И все бы хорошо, но смекалка любимца вылезла владельцам боком. Теперь им никогда не хватает льда для самих себя, а на полу в кухне всегда разлиты лужи – далеко не все льдинки попадают Зевсу в пасть, и некоторые просто тают.

Напомним, хозяйка насилу оттащила пса от бара и насмешила посетителей. Домашние любимцы тоже любят ходить по пабам. Забавная собачка породы эрдельтерьер по прозвищу Гренсон развеселила посетителей и стала популярной в сети. Видео с его проделкой набрало более 69 тысяч просмотров.

На кадрах можно увидеть, как владелица собачки Кейт Торни спокойно гуляла по центру города, как вдруг четвероногий решил изменить их планы. Он начал тащить женщину к пабу. Посетители заведения не могли удержаться от смеха.

Как сообщал Курсор, исследователи из Университета Этвеша Лоранда в Венгрии провели исследование, сосредоточенного на том, почему собаки склоняют голову набок и вопросительно смотрят на хозяев. Результаты исследования свидетельствуют о том, что это поведение является признаком интеллекта у собак.

Ранее Курсор писал о наиболее «проблематичных» породах собак, которые нежелательно заводить начинающим собаководам.