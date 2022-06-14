Пластиковый мусор из океана можно перерабатывать в антибиотики

Неожиданное применение пластиковым отходам, попадающим в мировой океан, придумали специалисты института океанографии. Выяснилось, что такой пластик может стать источником антибиотиков.

Океаны переполняются пластиковыми отходами, нарушая жизнь флоры и фауны морского мира. Ежегодно океаны получают от человечества «подарок» в виде 5-13 млн тонн пластикового мусора.

Неожиданные результаты показало исследование, проведенное студентами вместе с институтом океанографии Скриппса. В итоге сделаны выводы, что содержание биомассы в пластиковых отходах достаточно для производства антибиотиков.

Эксперимент заключался в том, что в пакет из полиэтиленового пластика высокой и низкой плотности налили воду из Тихого океана и оставили на 90 дней.

За это время исследователям удалось получить 5 бактерий, способных продуцировать антибиотик из морского пластика. Причем этот вид антибиотиков оказался особенно эффективным против бактерий, устойчивых к большинству известных антибиотиков.

Ведущий специалист исследования Андреа Прайс заявила: «Медицинский кризис, из-за которого антибиотики не могут справиться с устойчивыми бактериями, вынуждает переходить на поиски альтернативных источников противомикробных лекарственных препаратов».

«Курсор» сообщал, что частицы пластика обнаружены в снегах Антарктиды. Угроза распространения пластика по всему миру стала особенно реальной, когда ученые обнаружили следы пластиковых бутылок и пакетов в свежем снегу в Антарктиде.

Сайт писал, что исследователи создали новую батарею, способную работать при отрицательных температурах.