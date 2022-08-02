Плезиозавры населяли пресную воду в Марокко — ученые

Окаменелости, обнаруженные в Марокко, указывают на то, что древние морские рептилии были приспособлены к условиям пресной воды и, возможно, провели там всю свою жизнь.

Британские и марокканские исследователи обнаружили останки плезиозавров в пресноводных отложениях в Марокко, что свидетельствует о том, что рептилии могли обитать не только в океанских водах, как считалось ранее, но и в пресноводной среде.

Доказательства включают зубы, кости, позвонки и длинную плечевую кость передней конечности. Их нашли в области, которая когда-то была пресноводным водоемом, но теперь является частью пустыни Сахара.

Плезиозавры были группой морских рептилий, обитавших по всему миру в период от позднего триаса до позднего мелового периода — около 203 миллионов до 66 м. много лет назад. Результаты были опубликованы в научном журнале Cretaceous Research.

Окаменелости указывают на то, что плезиозавры были приспособлены к условиям пресной воды и, возможно, всю свою жизнь провели в ней.

Судя по зубам, утраченным еще при жизни плезиозавра и сильно изношенным, исследователи сделали вывод, что местные плезиозавры питались бронированной рыбой.

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