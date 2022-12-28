Почему белые акулы умирают в неволе

Во всем мире нет аквариумов, где содержатся белые большие акулы, что обусловлено целым рядом факторов.

Об этом сообщает IFL Science.

Первую попытку перемещения этого огромного хищника в «четыре стены» предпринял калифорнийский океанариум Marineland of the Pacific еще в середине 1950-х годов. Животному не удалось прожить более суток.

Все остальные попытки тоже обернулись крахом. Самой успешной среди них была инициатива 2004 года аквариума Монтерей-Бей, где хищник смог пожить рекордные 16 дней.

Одна из основных проблем – диета большой белой акулы, являющейся архетипическим высшим хищником. Если бы в дикой природе это животное не могло добыть живую добычу, то ему пришлось бы голодать. Вследствие этого фактора, как показала практика, акулы попросту отказывались от еды в достаточных количествах, находясь в аквариумах.

Также сложности возникают с тем, что эти существа должны постоянно двигаться вперед, чтобы вода проходила сквозь жабры и насыщала их кислородом. Известно о случае, когда самая большая белая акула по кличке Николь за 9 месяцев смогла преодолеть расстояние в более чем 20 тысяч километров из Африки в Австралию и обратно.

Есть и более практическая проблема – для содержания взрослой белой акулы есть необходимость в гигантском аквариуме, потому что она может вырастать до 6 метров в длину. Даже если удастся обзавестись таким аквариумом, то это может не принести должной выгоды, потому что посетители не любят преодолевать огромные расстояния, чтобы посмотреть на животных.

Последним фактором является то, что акулам некомфортно находиться в искусственной среде стеклянного аквариума, потому что она нарушает острую электрорецепцию этих животных.

«Курсор» сообщал, что мужчина обманул большую белую акулу и сделал эффектные фото.