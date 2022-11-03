Почему сон на боку так опасен: объяснение ученого

Китайский эксперт предупредил, что сон на боку очень вредит вашей спине и деформирует позвоночник.

Спать на боку, животе или опираясь на что-либо небезопасно для позвоночника, поскольку он деформируется в процессе сна. Об этом рассказал сотрудник Пекинской реабилитационной больницы Лю Чунь.

Врач дал рекомендации по безопасным позам для сна, передает newsyou.info.

Прежде всего, выберете подходящую по высоте подушку, чтобы при положении лежа на боку шея не изгибалась. Двумя ногами обхватите другую подушку и согните ноги в коленях примерно на 130 градусов, чтобы позвоночник был одной горизонтальной прямой линией, и мышцы могли быть полностью расслаблены, — рекомендует Чунь.

А что насчет тех, которые привыкли спать на боку, согнув одну ногу и выпрямив другую? Все очень просто: подложите опору под поднятую руку и согнутую ногу, говорит ученый.

Ранее Курсор сообщал пять способов снизить сахар в крови естественным образом.

Также мы писали, что названы продукты, которые могут притормозить процесс старения организма.