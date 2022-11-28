Почему глобальное потепление не коснется Галапагосских островов

Морские животные, обитающие в бассейне у западного побережья Галапагосских островов, будут достаточно защищены от изменений климата.

Точка холода в Тихом океане делает архипелаг уникальным и позволяет ему стать убежищем для многих животных, не терпящих теплого климата.

Глобальное потепление неумолимо нагревает Землю почти во всех ее частях, но западное побережье у Галапагосских островов — особенное, пишет The Atlantic.

Этот кусочек океана стал прохладным «оазисом» посреди нагревающегося океана для пингвинов, львов и котиков, морских игуан и китообразных.

В этом прохладном бассейне вода за последние четыре года не только не нагрелась, но даже похолодела на 0,5 градуса. Ученые задумались, как долго продлится этот эффект и есть ли надежда, что он останется пристанищем для морских видов, не терпящих теплой воды.

Климатологи Крис Карнаускас и Доната Гиглио из Колорадского университета изучали холодный бассейн Галапагосских островов и сделали вывод, что прохладный «оазис» не пострадает от повышения концентрации парниковых газов.

В Северной Атлантике к югу от Гренландии есть и другие такие очаги стабильности. По мнению ученых, это вызвано ослаблением глобального течения.

Ученые проанализировали данные за два десятка лет, а также спутниковые и круизные наблюдения. В итоге они смоделировали графики температурных профилей вокруг нескольких экваториальных островов, чтобы выяснить нахождение экваториального подводного течения. Оказалось, что оно находится на глубине около 100 метров под уровнем Тихого океана и фиксируется вдоль экватора благодаря инерционной силе вращения Земли.

Климатологи обнаружили, что холодное экваториальное течение усиливается примерно в 100 км к западу от Галапагосских островов. Они связывают это с тем, что течение отклоняется вверх. Это и понизило температуру воды в бассейне в среднем на один градус ниже остального океана.

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