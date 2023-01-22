Почему киты стали самыми большими существами на Земле ‒ ответ ученых

Ученые шутят, что киты должны «рождаться с раком и не иметь возможности существовать».

В рамках нового исследования американские ученые выявили ключевую роль четырех генов ‒ GHSR, IGFBP7, NCAPG и PLAG1 ‒ в обеспечении огромных размеров тела китов и в защите их от повышенного риска развития рака, который обычно поражает крупных животных.

Об этом сообщает Scientific Reports.

Группа исследователей, которую возглавил Винсент Линч, изучила девять основных генов. Среди них пять напрямую связаны с осью «гормон роста/инсулиноподобный фактор роста», а остальные четыре ‒ с большими размерами тела парнокопытных животных, которые несмотря на то, что живут на земле, связаны с китами.

Эксперты анализировали, какая роль принадлежит этим генам у 19 видов китов, в том числе 7 гигантов — китов, достигающих в длину более 10 метров, а именно:

кашалотов

гренландских китов

серых китов

горбатых китов

северных тихоокеанских китов

финвалов

Для двух групп были определены четыре гена, отвечающие за большие размеры. Два среди них, GHSR и IGFBP7, оказались в группе оси «гормон роста/инсулиноподобный фактор роста», а два, NCAPG и PLAG1, — в группе больших парнокопытных животных. Интересно, что два из них связаны с развитием рака у существ.

Линч говорит, что иногда исследователи между собой шутят о том, что киты из-за своих гигантских размеров должны «рождаться с раком и не иметь возможности существовать». Киты кажутся животными, которые имеют идеальные характеристики для развития рака, но по итогу они вырастают огромными и живут длительное время. Например, гренландский кит может жить более 200 лет.

Возраст и размер ‒ два важных фактора риска развития рака у животного, но у китов это работает иначе. Оказалось, что они избегают рака благодаря двум генам, обнаруженным в ходе недавнего исследования.

Утверждается, что GHSR и IGFBP7 снижают риски возникновения онкологических болезней у этих существ. Первый ген оказывает влияние на клеточный цикл, а рак именно то заболевание, возникающее в ходе бесконтрольного деления клеток и распространения их в окружающие ткани. Второй же ген подавляет сразу несколько видов рака.

По словам ученых, эти четыре гена обеспечивают такие огромные размеры китов и параллельно отсутствие у них рака.

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