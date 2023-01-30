Почему кошки любят беременных женщин и «охраняют» живот

Представители кошачьих — очень загадочные существа, которые абсолютно по-разному относятся к людям. Но вот беременные женщины привлекают усатых братьев меньших гораздо больше, чем остальные люди.

Поведению кошек часто приписывают мистические особенности. Многие даже уверены, что кошки способны видеть духов и «общаться» с ними. Также, еще наши предки считали, что коты способны отпугивать от жилища злую силу.

Особое внимание коты и кошки уделяют беременной женщине, и кажется, будто бы они могут общаться с ребенком в утробе матери, и часто это сильно пугает. Но стоит ли бояться повышенного внимания со стороны кошки к беременной?

Подробнее об этом информирует РБК-Украина.

На самом деле все гораздо проще и прозаичней, и мистики в таком интересе животного минимум. Женщина в положении обладает повышенной температурой тела, и живот — самая горячая точка на теле, где формируется маленький человек. Именно потому коты и кошки часто подходят к животу и стараются улечься наверх. И боятся этого не следует — животное не может нанести вред ребенку в утробе матери.

Также, не стоит забывать о том, что у кошек крайне чувствительное обоняние. Поэтому ваш четвероногий скорее всего узнает о беременности раньше, чем его хозяйка успеет сделать тест и увидеть там две полоски.

Дело в том, что при беременности запах тела женщины изменяется, в результате чего кошка начинает испытывать к своей хозяйке особый интерес. Поэтому любимица может буквально преследовать свою хозяйку, реагируя на изменения гормонального фона и запаха. К слову, кошка быстрее вас сможет ощутить наступившую беременность, и уже тогда начнет чаще укладываться сверху на вас.

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