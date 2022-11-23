Почему в високосном году теряется целая секунда

С 1972 года было добавлено 27 дополнительных секунд, а в последний раз это произошло в 2016 году. Сейчас 59 стран проголосовали за отмену коррекции времени.

Одна секунда добавляется один раз в четыре года ко времени нашей планеты уже на протяжении 50 лет. Эти секунды приводили в соответствие время в астрономии с нашими атомными часами, сообщает Science Alert. Однако к 2035 году страны перестанут компенсировать эти расхождения. Что произойдет?

Долгое время секунды измерялись астрономами, анализирующими скорость вращения Земли. Однако все изменилось с появлением атомных часов, которые основаны на исчислении частоты атомов.

Подавляющее большинство никак не ощущает введения дополнительной секунды. Это больше влияет на работу сверхточных систем, которые ведут точный и непрерывный отчет времени, например системы спутниковой навигации или космических испытаний.

Международное бюро мер и весов отвечает за координирование времени. С 1972 года уже было добавлено 27 дополнительных секунд. Последний раз это произошло в 2016 году.

Ученые решили отказаться от високосных секунд до 2035 года. «За» проголосовали 59 стран. Теперь время станет без разрывов.

Любопытно, что ряд стран выступали за скорейший переход к новым временным рамкам — например, уже к 2025 или 2030 году. Однако были и такие, кто наоборот стремился отложить отказ от високосных секунд — например, Россия проголосовала против, предлагая отодвинуть дату нововведения на 2040 год.

Следующие 13 лет секунды будут дополняться по старой схеме, да и потом для основного населения планеты мало что изменится. А к 2035 году разница между атомным и астрономическим временем будет увеличена до значения превышающего одну секунду.

Ученые считают, что миру еще предстоит найти способ определения разницы между астрономическим и атомным временем и понять, как его обрабатывать, на это может уйти от 50 до 100 лет.

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