Ученые выяснили интересный факт о первом массовом вымирании на Земле

Около 443 млн лет назад жизнь на Земле переживала позднеордовикское массовое вымирание, или LOME, в результате которого было уничтожено около 85% морских видов. Ученые давно изучают это массовое вымирание и продолжают исследовать его возможные причины — уменьшение потери среды обитания в быстро остывающем мире или постоянные условия с низким содержанием кислорода в океанах.

Работа ученых была опубликована в журнале Science Advances.

Измеряя изотопы элемента таллия, который проявляет особую чувствительность к изменениям содержания кислорода в древней морской среде, ученые обнаружили, что ранее задокументированные закономерности этого массового вымирания совпали с первоначальным быстрым снижением уровня кислорода в морской среде, за которым последовало быстрое увеличение кислород.

«Палеонтологи отметили, что было несколько групп организмов, таких как граптолиты и брахиоподы, которые начали вымирать очень рано в этот период массового вымирания, но у нас действительно не было никаких убедительных доказательств экологических или климатических признаков, чтобы связать это раннее склонность этих групп к определенному механизму», — сказал соавтор Сет Янг, доцент кафедры наук о Земле, океане и атмосфере.

«Эта статья может напрямую связать эту раннюю фазу вымирания с изменениями в кислороде. Мы видим заметное изменение изотопов таллия в то же время, когда эти организмы начинают неуклонно переходить в основную фазу массового вымирания», — добавил он.

За этим уменьшением кислорода сразу же последовало его увеличение. Этот быстрый сдвиг в кислороде совпал с традиционным первым вымиранием массового вымирания и крупным ростом ледникового щита над древним Южным полюсом.

«Турбулентность уровня кислорода в океанских водах — это то, что, по-видимому, было довольно проблематичным для организмов, живших в то время в позднем ордовике, которые могли быть изначально адаптированы к условиям низкого содержания кислорода или наоборот. Тот факт, что уровни кислорода в океанах рядом с континентами меняются взад и вперед в течение коротких геологических временных масштабов, действительно, кажется, наносит ущерб этим морским экосистемам», — сказал Янг.

Позднеордовикское вымирание было одним из пяти крупных массовых вымираний в истории Земли, и ученые уверены, что единственное из них произошло в так называемых «ледяных» условиях, когда на поверхности Земли присутствуют широко распространенные ледяные щиты.

Земля в настоящее время находится в условиях ледника и утраты биоразнообразия, что делает это древнее массовое вымирание важным аналогом современных условий, наряду с попыткой понять будущее Земли, поскольку климат планеты продолжает нагреваться, а ледяные щиты отступают.

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