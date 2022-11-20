В Турции кот самостоятельно решил посетить врача

В больнице турецкого города Битлис персонал был удивлен приходом неожиданного посетителя.

Кот со сломанной лапой пришел за помощью в отделение травмпункта больницы, пишет onliner.by.

Интересно, что животное обратилось не в ветеринарную клинику, а именно в травмпункт. Его зафиксировали камеры видеонаблюдения, и тогда персонал вышел к нему. Сотрудники больницы не отказали коту в осмотре. Необычный пациент со сломанной лапкой доковылял до кабинета для осмотра.

После обследования у кота был установлен перелом задней лапы. При этом четвероногий больной был очень терпелив, спокойно реагировал на процедуры и накладывание шины, а также на последующую фотосессию с персоналом больницы.

Как рассказывают медики, кот был совершенно невозмутим и спокойно относился к излишнему вниманию к своей персоне.

Четвероногий пациент находился в больнице некоторое время, пока состояние его не улучшилось. Врачи дали ему кличку Давшо. После этого он поселился поблизости от медучреждения, но регулярно ходит на перевязки, продолжая лечение.

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