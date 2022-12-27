Пол Маккартни впервые дал интервью о событиях после убийства Джона Леннона

80-летний сэр Пол Маккартни до сих пор с болью вспоминает о гибели своего друга, а раньше он просто «не мог говорить о нем».

Сэр Пол Маккартни, одни из основателей легендарной группы The Beatles.

Об этом сообщает Mirror.

Маккартни признался, что долго «не мог говорить» о своем друге и бывшем коллеге по группе «Битлз» Джоне Ленноне после его трагического убийства.

80-летний музыкант был «полностью опустошен», когда Леннона застрелили возле его квартиры в Нью-Йорке в 1980 году.

Сэр Пол рассказал: «Когда Джон умер, мне было так тяжело. Это было трудно для всех, потому что его любили во всем мире. Он был таким безумным и таким особенным».

Когда Маккартни вернулся домой из студии в день смерти своего друга, он включил телевизор, чтобы посмотреть, как люди говорят о том, «что Джон значил для них».

Sir Paul McCartney admits he ‘couldn’t talk about’ John Lennon after tragic murder https://t.co/vvXsCzgfQS — usa jaun news (@UsaJaun) December 26, 2022

Легендарный музыкант рассказал, как он не смог «выразить это словами», поскольку потеря Джона была «слишком глубокой» и так катастрофически повлияла на него.

Спустя некоторое время, «когда эмоции немного улеглись», Маккартни написал «Here Today», посвятив эту песню Джону Леннону. « Я просто сел на деревянный стул в пустой комнате и начал играть. Это были первые аккорды песни «Here Today», – поделился он.

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