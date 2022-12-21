Microsoft может купить Netflix — СМИ

Техногигант Microsoft может стать новым владельцем популярного стримингового сервиса Netflix.

Об этом сообщает Reuters.

В данный момент компания занята приобретением Activision Blizzard ‒ американской компании, одной из крупнейших в сфере компьютерных игр и развлечений. Однако на этом громкие сделки могут не прекратиться, как считают эксперты.

Предполагается, что Microsoft может приобрести Netflix, потому что:

Президент компании Брэд Смит входит в совет директоров Netflix.

Как минимум в течение нескольких последних лет обе компании наладили тесное сотрудничество в рекламной сфере. Microsoft является одним из основных партнеров по рекламе стримингового сервиса.

Netflix занимается развитием собственного игрового направления с помощью шести игровых студий. Компания намерена производить крупные эксклюзивы и сотрудничать с известными разработчиками. Сотрудничество с Microsoft может быть плодотворным в этой сфере, учитывая опыт техногиганта, в том числе в виде игровой консоли Xbox.

Если Microsoft станет новым владельцем Netflix, то они будут совместно работать над стриминговыми технологиями, на которые возлагает огромные надежды глава Xbox Фил Спенсер.

Следует отметить, что если прогноз специалистов верен, то вряд ли стоит полагать, что сделку заключат в скором времени. В частности, из-за проблем с урегулированием сделки с покупкой Activision Blizzard. Тем не менее эти обстоятельства не мешают компании Microsoft готовиться к возможному слиянию с Netflix.

Ранее мы рассказывали, что Netflix предупредил израильтян о мошенниках.

«Курсор» сообщал, что демобилизованные солдаты ЦАХАЛа пройдут бесплатное обучение в Microsoft.

Помимо этого недавно евреи устроили акцию протеста возле офиса Netflix в Лондоне.