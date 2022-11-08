Попугай «ограбил» репортера в прямом эфире: видео насмешило соцсети

Журналист, который в прямом эфире освещал квартирную кражу со взломом, сам стал «жертвой ограбления» прямо перед камерой.

В сети появился забавный ролик последних дней, на котором репортер новостей, который стоял перед камерой, был «ограблен» прямо посреди прямого эфира. Причем в этот момент он как раз рассказывал о преступлении, связанном с кражей. Инцидент произошел в Чили.

Так, попугай приземлился ему на плечо, а затем украл его наушник AirPods и улетел с ним. Сначала репортер казался приветливым со своим новым другом, дав оператору сигнал сосредоточиться на птице, но затем, к удивлению репортера, попугай вырвал наушник из его левого уха, прежде чем улететь.

Шокированный телеведущий протянул руку и попытался схватить ее, но птица была достаточно быстрой, чтобы исчезнуть со своей новой находкой — все в прямом эфире на глазах у зрителей.

Позже журналист объяснил: «Мы были посреди полуденной передачи, и внезапно я почувствовал удивительное присутствие и понял, что это был попугай. Я попросил оператора записать этот момент, потому что такое не каждый день происходит».

«Попугай наблюдал за нами с ближайшей ветки, и я думаю, что наушник привлек его внимание, потому что вы могли видеть, как он смотрел на него краем глаза в течение секунды, прежде чем он выхватил наушник. Я продолжал говорить потому что мы были в прямом эфире, и как раз в тот момент, когда я удостоверился, что оператор снимает птицу, она схватила гарнитуру и улетела», — сказал он.

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